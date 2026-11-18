VALPELLINE (zgn) L’Avis Grand Combin, presieduta da Rosildo Avoyer, organizza la sedicesima edizione del Torneo di Belote. Le partite si disputeranno di giovedì, con iscrizioni aperte fino alle 20.45 al costo di 12 euro.

Si inizierà il 19 novembre all’Area ricreativa di Gignod, proseguendo il 26 novembre al Bar Ristorante La Tour di Oyace, il 3 dicembre al Bar La Rencontre di Allein, il 10 dicembre al Lac Lexert di Bionaz e il 17 dicembre al Bar Bigay di Saint-Rhémy-en-Bosses. Il torneo riprenderà il 7 gennaio al Vecchio Suisse di Valpelline, il 14 gennaio al Bar Trattoria Marietty di Etroubles, il 21 gennaio e il 28 gennaio al Campo sportivo di Roisan, l’11 febbraio nuovamente all’Area ricreativa di Gignod, per concludersi il 18 febbraio a Le Nouveau Foyer di Saint-Oyen. Per informazioni è possibile contattare i numeri 333 7268040, 329 4822369 e 333 5260715.