ALLEIN (zgn) Sabato scorso, 7 novembre, durante la Messa prefestiva celebrata da don Marcello Lanzini, coadiuvato dal diacono Roberto Cerise, la comunità parrocchiale di Santo Stefano di Allein ha celebrato le coppie che nel 2026 hanno raggiunto traguardi importanti e gli sposi hanno rinnovato le proprie promesse matrimoniali: Franco Patrocle e Franca Milliery (55 anni) Massimo Diemoz e Lorena Cerise (15) Guido Cerise e Angela Cottin (52) Bruno Ronc e Paola Cheillon (52) Bruno Conchatre e Graziella Verraz (50) Alberto Diemoz e Silvana Cerise (50) Orlando Fava e Silvana Vallet (50).

Nella stessa giornata in occasione della Festa degli Alpini organizzata dal Gruppo di Allein sono stati ricordati gli amici “andati avanti” e dopo la Santa Messa don Marcello Lanzini ha benedetto la corona di alloro che è stata deposta al Monumento ai Caduti del paese.