VALPELLINE (zgn) Emilio Robbin, mancato lunedì scorso, 9 novembre, all’età di 91 anni all’Ospedale di Aosta dopo una breve malattia, era alfiere e socio fondatore nel 1985 del Gruppo Alpini di Valpelline. Nato il 26 agosto 1935 a Doues – dove abitavano i suoi genitori prima di trasferirsi a Valpelline: il papà che si chiamava Emilio come lui, classe 1895, e la mamma Elvira Bionaz, del 1900 -, aveva 4 fratelli: la primogenita Raimonda del 1919, Ruggero del 1928, Maria Ovidia del 1932 e Giuseppe, l’unico ancora vivente e pure lui alpino, venuto alla luce nel 1937. Emilio Robbin ha lavorato agli altiforni della Cogne per 20 anni, era sposato con Ines Chenal e dal loro matrimonio è nato nel 1966 il figlio Ezio. Di carattere mite e socievole, amava la montagna e le feste degli alpini dove cercava qualcuno disposto a cantare con lui. Infatti aveva una bella voce e a lungo aveva fatto parte della cantoria. A Emilio Robbin è legato un episodio curioso. Negli anni Novanta, durante una delle escursioni in montagna con l’amico Renzo Gandelli, pure lui di Valpelline, nei pressi del ghiacciaio della Tête Blanche rinvenne un palloncino a cui era legato un messaggio con un’immagine di Sant’Agata che invitava chi lo avesse trovato a contattare il borgo Sant’Agata, nel Comune di Imperia. Il palloncino era stato liberato in cielo in occasione della festa patronale che viene celebrata il 5 febbraio. Così Emilio Robbin portò l’immagine sacra a Valpelline e il parroco di allora, don Giovanni Battista Minuzzo, contattò il parroco di borgo Sant’Agata per comunicargli il ritrovamento del palloncino con il messaggio. Da Valpelline partì una delegazione con alcuni abitanti e i membri della cantoria guidata dal parroco Minuzzo che riportò in Liguria l’immagine della patrona. I valdostani vennero calorosamente accolti dai residenti con tanto di striscioni di benvenuto. Da lì nacque una sorta di gemellaggio tra le 2 comunità.

E appresa la notizia della scomparsa di Emilio Robbin sono giunte le condoglianze alla sua famiglia anche da borgo Sant’Agata. I funerali di Emilio Robbin, molto partecipati, sono stati celebrati mercoledì scorso, 11 novembre. Lascia anche i nipoti Jean Marie e Susy, vice sindaco del Comune di Valpelline.