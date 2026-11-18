GIGNOD (zgn) Domani, domenica 15 novembre, alle 14.30, all’Area Ricreativa di Gignod, si terrà la 27esima edizione della manifestazione “Souvenir de Marco Cerisey et di joueur que son pamé”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Comité di Poudzo Variney-Signayes, da Mile Danna Folk d’Antan e da Erik et le Poudzo Valdoten, con il patrocinio del Comune di Gignod. Il programma prevede folklore e musica, con la partecipazione di Coro Sant’Orso, Les Sallereins, Chœur Les Hirondelles, Le Frustapot de Tsambava, La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans, Chorale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan e Chœur Châtel Argent. Sono previsti inoltre numerosi fisarmonicisti e musicanti.