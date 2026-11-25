BIONAZ (qdn) Domenica scorsa, 15 novembre, come da tradizione, la commissione della Biblioteca di Bionaz, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato un pomeriggio di gioco per tutta la popolazione. Grande è stata l’adesione con una quarantina di partecipanti. La classifica finale ha visto prevalere Ivana Zenoni, con il secondo posto di Mara Bassino, il terzo di Chantal Giachino, il quarto di Bryan Petitjacques e il quinto ex aequo di Maura Petitjacques e Daisy Barailler. L’Amministrazione comunale rivolge un particolare ringraziamento a don Ivano Reboulaz per aver messo a disposizione la sala parrocchiale.