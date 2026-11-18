SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) La mattina di domenica scorsa, 8 novembre, a Bosses si è svolta la festa patronale di Saint Léonard con una sessantina di partecipanti. Il parroco don Claude Duverney ha celebrato la Messa nella chiesa e successivamente al Castello di Bosses è stata la volta della vendita all’incanto per beneficenza a favore della parrocchia, con il sindaco Alberto Ciabattoni nei panni del banditore, che ha permesso di raccogliere 1.470 euro, somma che verrà destinata ai lavori di manutenzione della chiesa.

In occasione delle celebrazioni per Saint Léonard, Liliano Savoye ha voluto donare una croce alla comunità parrocchiale. Artigiano intagliatore conosciuto e stimato, Liliano Savoye ha creato il manufatto utilizzando legno di tiglio, procedendo poi alla realizzazione di motivi tradizionali. L’opera, si completa con un Cristo in noce dello scultore Dario Coquillard. A concludere i festeggiamenti è stato un aperi-pranzo a cura della Pro Loco al Castello di Bosses.