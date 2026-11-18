GIGNOD (zgn) Consigliere comunale a Gignod tra il 1985 e il 1990 e storico funzionario della Presidenza del Consiglio Valle all’ufficio rendicontazione. Era molto conosciuto Ezio Cerise, 71 anni: uomo dal carattere riservato e grande appassionato di sci. E’ mancato giovedì 12 all’Hospice del Beauregard, arrendendosi alla malattia che gli era stata diagnosticata nel 2023. Nato ad Aosta il 2 febbraio 1955, era di figlio Ettore di Gignod e di Paola Bovet di Roisan, agricoltori ed allevatori, genitori pure di Marino, classe 1962. Dopo il diploma alle Magistrali, Ezio Cerise vinse il concorso in Regione dove lavorò fino al raggiungimento della pensione, nel gennaio 2020, distinguendosi sempre per la precisione nello svolgimento dei suoi compiti. Ha abitato con i genitori a Condemine di Gignod fino al 2004, quando si trasferì a Roisan in una casa di famiglia ristrutturata. Le esequie vengono celebrate alle 10 di oggi, sabato 14, a Gignod. Lascia il fratello Marino con la moglie Livia Chaussod, la nipote Nicole con Denis Conchatre e gli adorati Alexis ed Elodie.