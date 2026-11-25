GIGNOD (zgn) Ancora un grande successo domenica scorsa, 15 novembre, all’Area Ricreativa di Gignod, per la 27esima edizione della manifestazione “Souvenì de Marco Cerisey et di joueur que son pamé”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Comité di Poudzo Variney-Signayes, da Mile Danna Folk d’Antan e da Erik et le Poudzo Valdotèn, con il patrocinio del Comune di Gignod. Il programma prevedeva folklore e musica. Si sono esibiti i Poudzo Valdotèn, i Frustapot de Tsambava, Le Sellerins, Chorale Châtel Argent, Corale Louis Cunéaz et Frustapot di Gressan, Les Hirondelles, il Gruppo Folkloristico La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans, Les Notes Fleuries, il Coro di Sant’Orso, Lou Tintamaro di Cogne e i Magic Men di Martigny. Erano inoltre presenti numerosi fisarmonicisti e musicanti. L’iniziativa ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Marco Cerisey, giovane fisarmonicista scomparso prematuramente all’età di 28 anni il 12 febbraio 1995, insieme a tutti i “joueurs que son pamè”, suonatori che hanno fatto parte della tradizione musicale valdostana. L’ingresso è libero. «La manifestazione è andata bene come sempre, – dichiara Erik Bionaz – con un pubblico numeroso, tanto che c’erano circa 240 persone. La raccolta fondi insieme alla famiglia Cerisey quest’anno servirà a sostenere l’attività della Polisportiva della Coumba Freia, alla quale verranno devoluti circa 1.500 euro per l’acquisto di un pulmino. Apprezziamo sempre la partecipazione e la disponibilità di gruppi folkloristici e cori, un segno che è un appuntamento sentito da tutti e ormai fa parte della tradizione per ricordare tutti i musicisti che non ci sono più e in particolare, ovviamente, Marco Cerisey».