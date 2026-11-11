SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Domani, domenica 8 novembre, sarà celebrata la festa patronale di Saint-Léonard. Il programma prevede alle 10 la Santa Messa nella chiesa di Saint-Léonard, alle 11 al Castello di Bosses sarà la volta della vendita all’incanto per beneficenza a favore della parrocchia cui seguirà l’aperi-pranzo a cura della Pro Loco.
La patronale di Saint-Léonard a Saint-Rhémy-en-Bosses
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