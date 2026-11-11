Un bilancio di stagione positivo per il Golf Club Arsanières che aumenta i soci e punta a diventare sempre più attrattivo

GIGNOD (zgn) Si chiude con la Gara del Presidente e del Direttivo di domani, domenica 8 novembre, la stagione agonistica del Golf Club Arsanières a Gignod ma, se le condizioni meteo lo consentiranno, l’attività potrà proseguire fino a domenica prossima, 15 novembre. A tracciare il bilancio della stagione è il presidente Andrea Succi: «È stato un anno più che positivo, con numeri in crescita. Il dato più rilevante riguarda le adesioni. Il nostro Club è passato da una cinquantina di associati nel 2024 a 60 nel 2025, fino a superare i 70 nel 2026. Proponiamo diverse formule di tesseramento, che consentono ai soci di accedere al campo quando lo desiderano. Per i non soci è previsto il green fee, il biglietto di ingresso con una tariffa concordata anche con la Regione». Andrea Succi aggiunge: «Sono stati circa 100 i turisti che sono venuti a trovarci nell’intera stagione. Si tratta di giocatori che già conoscevano il campo, aperto nel 1991. Tra i visitatori stranieri figurano svizzeri, tedeschi e olandesi. Tra gli italiani milanesi, torinesi e liguri, che hanno saputo del nostro campo di gioco a 9 buche attraverso i social e le informazioni diffuse dal Club». Andrea Succi evidenzia che «Da quando ho assunto la presidenza nel 2023 l’obiettivo è stato di rilanciare il Golf Club in chiave turistica. Ormai siamo pronti e la prossima stagione sarà quella della svolta anche grazie a un’operazione di marketing che stiamo mettendo a punto». Bene pure gli open day, appuntamenti organizzati per avvicinare chi è curioso di provare a giocare a golf senza iscriversi subito a un corso. «Lavoriamo per rendere questa disciplina accessibile a tutti anche a livello economico. – afferma il presidente Andrea Succi – In totale sono state organizzate 6 giornate a porte aperte. Il primo open day in primavera e l’ultimo in ottobre sono stati collegati a un corso collettivo con il maestro Laurent Morelli, mentre gli appuntamenti estivi sono stati realizzati con il sostegno dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin». Gli open day hanno visto partecipanti appartenenti a fasce di età eterogenee, dai bambini tra gli 8 e i 10 anni accompagnati dai genitori, agli adolescenti fino ai pensionati. Andrea Succi, in merito al profilo anagrafico dei tesserati, osserva che «Il socio più anziano ha 82 anni, mentre il più giovane ne ha 20. Il Golf Club Arsanières e non dispone di un settore giovanile strutturato, legato alla presenza di un maestro titolare, figura al momento assente a tempo pieno per carenza di tecnici. Il maestro che collabora con noi è Laurent Morelli, di Gignod, che insegna anche a Courmayeur e al Royal di Torino». Per migliorare la fruibilità del Golf Club, durante l’estate è stato avviato un progetto pilota con una segretaria aggiuntiva. Così la segretaria Nunzia Stufa, che lavora con un orario di 40 ore settimanali, da maggio a fine agosto è stata affiancata da Hélène Porliod. Il Direttivo del Golf Club Arsanières è composto oltre che dal presidente dal presidente Andrea Succi, dal suo vice Franco Marguerettaz, dal tesoriere Riccardo Farcoz, dal consiglieri Dario Collé e Vincenzo Cairo con Alberto Borre direttore del campo di cui cura la manutenzione. Il mandato quadriennale scadrà giovedì 8 aprile 2027. «Sono stati anni molto intensi. – conclude Andrea Succi, la cui professione è quella di assicuratore – In termini di impegno l’incarico di presidente è praticamente un secondo lavoro, ma lo faccio per amore de di questo sport e della splendida posizione del Gold Club Arsanières, incastonato nelle montagne. Il nostro valore aggiunto è proprio il paesaggio».