Nuovi brand e sito web di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses

AOSTA (qdn) I Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses presentano il nuovo brand e il sito web dedicato alla promozione turistica dell’Alta Valle del Gran San Bernardo. L’incontro pubblico si svolgerà venerdì prossimo, 13 novembre, dalle 20.30, nella sala consiliare del Municipio di Etroubles. La serata è la seconda tappa del percorso partecipativo avviato martedì 10 marzo scorso, quando le tre Amministrazioni hanno incontrato la popolazione per costruire insieme un’identità del territorio più riconoscibile. Il marchio e il sito sono il primo risultato di quel lavoro: strumenti comuni per raccontare i tre paesi e farli conoscere a chi sceglie di visitarli.