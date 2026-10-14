Per la Feta di Rousson a Oyace è stato omaggiato il parroco don Ivano Reboulaz

OYACE (qdn) Domenica scorsa, 4 ottobre, in occasione della Patronale si è tenuta a Oyace la tradizionale Feta di Rousson, nome che da sempre contraddistingue le persone originarie di Oyace.

«La festa patronale è stata anche quest’anno un momento importante per tutta la comunità, che si è ritrovata per condividere una giornata all’insegna della convivialità e dello stare insieme. – commenta la sindaca di Oyace Stefania Clos – Come da tradizione, il Comune ha organizzato il consueto pranzo per i “rousson”, con una quarantina di partecipanti, occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e festeggiare insieme. Nel corso della giornata non è mancato un momento particolarmente significativo: al parroco don Ivano Reboulaz è stato consegnato dai bambini un omaggio in segno di affetto e riconoscenza per i suoi 50 anni di sacerdozio (foto), un importante traguardo che la comunità di Oyace ha voluto celebrare con gratitudine e partecipazione».