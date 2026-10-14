Valpelline, torna la manifestazione “4V” dedicata alla Fontina Dop di Ollomont OCCHIELLO

VALPELLINE (zgn) Si terrà domenica prossima, 18 ottobre, nella tensostruttura dell’area Pro Loco di Valpelline, l’11esima edizione della manifestazione “4V ”. L’evento è dedicato alla degustazione delle forme di Fontina Dop prodotte negli alpeggi di Ollomont. L’organizzazione è a cura della Società Conca di By e dell’Associazione La Grotta dei Gusti Alpina, con il patrocinio della Regione, del Comune e della Pro Loco di Valpelline.

Il nome “4V ” riprende le 4 azioni previste dalla manifestazione: venire ad assaggiare le Fontine, valutarle secondo i propri gusti, votare le forme apprezzate maggiormente e vincere premi della tradizione gastronomica valdostana. Il programma della giornata prevede dalle 10 alle 12.30 le degustazioni delle forme di Fontina DOP degli alpeggi di Ollomont, alle 13 il pranzo a base di piatti tipici e alle 15 l’assegnazione del trofeo al produttore della Fontina Dop vincitrice.