Etroubles, il Comune ha affidato la gestione del Bar du Tennis

ETROUBLES (zgn) E’ in fase di stipula il contratto per la nuova gestione del Bar du Tennis a Etroubles tra l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Tamone, e la società Cirò di Ciriaco Di Giorno, l’unica ad avere depositato una manifestazione di interesse. La scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata per giovedì 1° ottobre. Il bando di gara prevedeva l’affidamento in locazione della struttura presso il Centro sportivo polivalente, a seguito della conclusione della gestione di Mauro Macori alla fine dello scorso mese di settembre. Il canone a base d’asta era di 12.000 euro annui con offerte economiche in aumento. Il nuovo gestore dovrà garantire l’apertura dell’esercizio per almeno 300 giorni all’anno. Il contratto riguarda il bar e ristorante di circa 100 metri quadrati situato in rue des Vergers, circondato dal centro sportivo comunale con campi da tennis, calcio a 5, mini basket e bocce. Ciriaco Di Giorno, classe 1974, residente a Gressan, è un veterano nel campo della ristorazione dato che ad Aosta ha gestito prima la pizzeria al taglio Pizza Connection in via Lys, poi il Bar e Ristorante Montfleury e infine il Bar e Pizzeria Da Ciro in corso Battaglione Aosta. «Il locale a Etroubles ha delle grandi potenzialità che io e la mia compagna Larisa Binzari vogliamo sfruttare appieno. – spiega Ciriaco Di Giorno – Per questo motivo intendiamo ampliare la cucina e poi avere per l’estate un forno e banco pizza carrellato per il dehors». Ciriaco Di Giorno aggiunge: «Il Comune vorrebbe che aprissimo già a dicembre, ci proveremo ma con i lavori da fare pensavamo di essere operativi più probabilmente ai primi di gennaio». Ciriaco Di Giorno aggiunge: «Conosco bene il posto, perché da 3 anni ho l’appalto per lo sgombero neve a Etroubles. Il locale è dotato di un ampio parcheggio e oltretutto la pista di fondo è proprio lì vicino. Perciò puntiamo ad attrarre i turisti ma anche i valdostani e gli abitanti di Etroubles offrendo un servizio di qualità».