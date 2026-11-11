Castagnata con gara di torte domenica scorsa, 1° novembre, a Oyace

OYACE (qdn) Caldarroste, dolci, giochi e tanto divertimento! E’ andata in scena nel pomeriggio di domenica scorsa, 1° novembre, la tradizionale Castagnata di Oyace. Per l’occasione è stata proposta una gara di torte che ha visto premiate Dora Castellana per la torta più buona, Julie Chenal per quella più simpatica e Yara Ferrone per quella più bella. I giudici erano Gianna Lisitano e Michela Bredy per la Pro Loco di Oyace, Marisa Bianco di Saint-Christophe, Michela Roncoroni di Como e Silvana Lisitano di Genova. A tutte le premiate è stato donato un set per preparare dolci. Tamari Petriashvili si è aggiudicata il premio per aver indovinato il numero di castagne cotte pari a 5.637.