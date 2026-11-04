4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Gignod, “Intrecci creativi” per chi ama lavorare ai ferri, a uncinetto o ricamare

Redazione Pubblicato il

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GIGNOD (zgn) Martedì prossimo, 3 novembre, e martedì 1° dicembre, dalle 14.30, la Biblioteca di Gignod proporrà “Intrecci creativi”. L’iniziativa è rivolta a chi ama lavorare ai ferri, a uncinetto o ricamare. L’invito è a portare i propri manufatti per condividere idee, progetti e tempo insieme.

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