A Brissogne si è svolta domenica scorsa la consueta festa dedicata agli “over 70” del paese

BRISSOGNE (qdn) Si è svolta domenica scorsa, 18 ottobre, la tradizionale festa dei “Jeunes d’Antan”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Brissogne e rivolta alla popolazione over 70, insieme a parenti e amici. La giornata è iniziata con la Messa celebrata da don Sergio Rosset nella chiesa parrocchiale. Al termine della celebrazione, i partecipanti si sono ritrovati in municipio per il saluto del sindaco Paolo Marcoz. «È diventata ormai una consolidata tradizione. – ha detto il Sindaco – E’ un modo per ringraziare i “jeunes d’antan” e valorizzare il prezioso patrimonio di memoria ed esperienza che rappresentano per la nostra comunità». La Pro Loco ha poi offerto un rinfresco. La giornata è proseguita con il pranzo al centro polivalente di Pâcou, preparato da Aosta Catering e offerto dal Comune agli over 70. Le donne presenti hanno ricevuto un fiore in omaggio. La festa si conferma un appuntamento annuale dedicato agli anziani del paese, per ringraziarli del contributo dato alla comunità e mantenere vivo il legame tra le generazioni. Nella foto i partecipanti.