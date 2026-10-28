Da venerdì torna l’evento Torgnon d’Outon

TORGNON (mes) Prodotti locali, musica, animazione e tradizioni da riscoprire. Torgnon si prepara a celebrare l’autunno con la 15esima edizione di Torgnon d’Outon, la manifestazione legata alla festa patronale di San Martino, in programma venerdì e sabato prossimi, 30 e 31 ottobre, domenica 1° novembre e poi ancora domenica 8 novembre, in località Mongnod. Organizzata dalla Pro Loco Cœur Torgnolein, la rassegna propone un calendario di appuntamenti che unisce gastronomia, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze del territorio. «Torgnon d’Outon è un evento importante per valorizzare le eccellenze locali, i prodotti del territorio e la cultura valdostana. – conferma l’assessore al Turismo Lorena Engaz – Grazie alla collaborazione dei volontari della Pro Loco, la manifestazione ha una formula ormai collaudata e rappresenta un’occasione per promuovere Torgnon e contribuire all’attrattività turistica del paese anche in autunno».

Ad aprire il programma, venerdì 30 ottobre, sarà alle 19.30 la grigliata mista di carne, con prenotazione obbligatoria. La serata proseguirà dalle 22.30 con il ritorno degli anni dal 1998 al 2008 e la discoteca firmata Pump It. Sabato 31 ottobre spazio al divertimento, con la Baby Dance delle 18, accompagnata da Miriam. Alle 19.30 sono in programma paella e sangria, anche in questo caso su prenotazione, mentre dalle 21.30 la serata danzante sarà animata dall’Orchestra Matteo Tarantino. Il cuore gastronomico della manifestazione si accenderà domenica 1° novembre. Dalle 9.30, il mercatino chilometro zero porterà a Mongnod Fontina d’alpeggio, patate nostrane, formaggi, vini, dolci e prodotti dell’artigianato. Alle 10 è prevista una dimostrazione della lavorazione della Fontina a cura di Fabio Machet, per avvicinare il pubblico a una delle produzioni simbolo del territorio. Alle 12.30 aprirà il ristorante nel padiglione, seguito alle 13.30 dall’animazione dedicata ai bambini.

La festa proseguirà domenica 8 novembre, giornata dedicata al patrono San Martino. Alle 11 sarà celebrata la Messa, mentre alle 12.30 il padiglione ospiterà il pranzo patronale, per il quale è richiesta la prenotazione obbligatoria entro lunedì 2 novembre. Durante le serate l’ingresso è libero, con servizio bar e panini. Informazioni e prenotazioni all’Ufficio turistico di Torgnon (telefono: 0166 540433) o alla Pro Loco Cœur Torgnolein (e-mail: cœur.torgnolein@gmail.com).