Addio Franco Drocco, appassionato collezionista di auto e moto d’epoca

SAINT-VINCENT (qdn) Si è spento sabato scorso, 17 ottobre, all’Ospedale regionale a causa di una polmonite, Franco Drocco, noto in Valle d’Aosta per essere un grandissimo appassionato e collezionista di auto e moto d’epoca. Aveva 90 anni. Originario della provincia di Cuneo, era nato nel piccolo paese di Rodello. Dopo il matrimonio con Anna Sibona e la nascita delle due figlie Rosangela nel 1961 e Nadia nel 1965, la famiglia si era trasferita stabilmente a Saint-Vincent dove Franco Drocco ha continuato a svolgere la sua attività professionale di installatore e manutentore di celle frigorifere per ristoranti e macellerie. Nel contempo coltivava un’infinita passione per i motori con una collezione straordinaria di automobili e motociclette d’epoca. Tra i pezzi pregiati di cui era più orgoglioso, un sidecar Benelli del 1937, una Porsche 911 3.2 Carrera del 1985, una Giulietta Spider del 1957, una Alfa Romeo GT Junior 1300 del 1973 e una Porsche 911 del 1985. Iscritto al Cameva – Club Auto e Moto d’Epoca Valle d’Aosta – partecipava ai raduni e lo ha fatto ancora recentemente, spesso premiato come uno dei veterani. Con gli amici frequentava i mercatini per trovare pezzi di ricambio per le riparazioni dei mezzi, che curava con grandissima passione. Ultimamente aveva anche pensato di venderli ma lo avrebbe fatto solo per un collezionista che ne apprezzasse appieno il valore. Persona di compagnia, allegro, aperto e gioioso, è sempre stato pronto alla battuta, fino agli ultimi giorni. I suoi funerali sono stati celebrati nella mattinata di martedì scorso, 20 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent. Lascia la moglie Anna e le figlie Rosangela e Nadia con le rispettive famiglie.