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“Rete dei Comuni delle streghe”. Saint-Denis ha siglato il patto

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Da sinistra l’assessore di Triora Giacomo Oliva e i sindaci di Miagliano Alessandro Mognaz, di Rifreddo Elia Giordanino, di Saint-Denis Guido Théodule e di Levone Massimiliano Gagnor
Da sinistra l’assessore di Triora Giacomo Oliva e i sindaci di Miagliano Alessandro Mognaz, di Rifreddo Elia Giordanino, di Saint-Denis Guido Théodule e di Levone Massimiliano Gagnor
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SAINT-DENIS (qdn) Il Comune di Saint-Denis è entrato ufficialmente a fare parte della “Rete dei Comuni delle Streghe del Nord Ovest”, l’alleanza strategica tra cinque paesi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – uniti dalla memoria storica legata alla stregoneria – che è stata siglata domenica scorsa, 18 ottobre, al teatro comunale “Teresa Belloc” di San Giorgio Canavese. La “rete” coinvolge – oltre a Saint-Denis – i Comuni di Levone in provincia di Torino, Miagliano (Biella), Rifreddo (Cuneo) e Triora (Imperia). Per Saint-Denis si tratta di un traguardo importante: entrare in una Rete che vuole trasformare un patrimonio storico, antropologico e processuale spesso dimenticato in un volano di sviluppo culturale e turistico sostenibile, superando lo stereotipo folkloristico della “strega” per restituire dignità storica e umana alle vicende del passato.

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