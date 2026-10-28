“Rete dei Comuni delle streghe”. Saint-Denis ha siglato il patto

SAINT-DENIS (qdn) Il Comune di Saint-Denis è entrato ufficialmente a fare parte della “Rete dei Comuni delle Streghe del Nord Ovest”, l’alleanza strategica tra cinque paesi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – uniti dalla memoria storica legata alla stregoneria – che è stata siglata domenica scorsa, 18 ottobre, al teatro comunale “Teresa Belloc” di San Giorgio Canavese. La “rete” coinvolge – oltre a Saint-Denis – i Comuni di Levone in provincia di Torino, Miagliano (Biella), Rifreddo (Cuneo) e Triora (Imperia). Per Saint-Denis si tratta di un traguardo importante: entrare in una Rete che vuole trasformare un patrimonio storico, antropologico e processuale spesso dimenticato in un volano di sviluppo culturale e turistico sostenibile, superando lo stereotipo folkloristico della “strega” per restituire dignità storica e umana alle vicende del passato.