“STELLE DA PAURA” ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAINT-BARTHÉLEMY PER LA NOTTE DI HALLOWEEN

NUS (qdn) La Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce l’Osservatorio Astronomico e il Planetario di Saint-Barthélemy, propone un “terrificante” evento speciale per la notte più spaventosa dell’anno, quella di sabato prossimo, 31 ottobre: Halloween, la vigilia di Ognissanti. L’appuntamento, che si terrà dalle 21 alle 23, prevede un’ora di spettacolo in cimit… ops!, in Planetario e un’ora di visita guidata nell’oscurità dell’Osservatorio Astronomico, con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’Unesco. Con la guida di ricercatrici e ricercatori si scoprirà che nello spazio molti oggetti celesti sono legati alla notte di Halloween, perché protagonisti di miti e racconti dell’orrore, oppure semplicemente per le loro bizzarre e paurose forme. Con l’aiuto del Planetario e dei telescopi della Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico ci si avventurerà alla scoperta delle costellazioni autunnali e di oggetti del cielo profondo invisibili a occhio nudo, un po’ come i fantasmi. Lo spettacolo “Stelle da paura – Il Planetario di Halloween”, realizzato da Michelangelo Rocchetti del Museo del Balì, ha vinto l’edizione 2022 del Premio PLANit per il miglior video di divulgazione scientifica, assegnato da PLANit – Associazione dei Planetari Italiani. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni collegarsi al sito www.oavda.it. L’iniziativa è consigliata dagli 11 anni in su.