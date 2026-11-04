A Verrayes si celebra Sèn Martèn

VERRAYES (ces) A Verrayes novembre si apre nel nome di San Martino. Da mercoledì 4 a domenica 8 novembre, infatti, località Rapy ospita Sèn Martèn, la festa patronale. Si comincerà mercoledì 4 novembre alle 18 in Municipio con la consegna della maturità civica. Giovedì 5 la festa si sposterà al Bar Capoluogo, dove alle 21 si giocherà la gara di morra valida per il Memorial Umberto Lavevaz e Marcello Philippot.

Venerdì 6 novembre dalle 23 la consolle è di Pump It per il Vin Brûlé Party. Sabato 7 si ballerà dalle 21 con la serata danzante di Erik e Le Poudzo Valdoten. Il cuore della festa è domenica 8 novembre: alle 9 è in programma la visita ai cimiteri di Chambave e Verrayes, in ricordo degli amministratori scomparsi, e alle 10.15 la deposizione della corona al monumento ai caduti. Alle 10.30 Messa solenne, seguita in piazza dalla musica della Banda musicale di Chambave e dal rinfresco offerto dalla Pro Loco al Foyer de joie. Pranzo alle 12.30 con prenotazioni al 366 5271212. Dalle 14.30 premiazioni mentre dalle 15.30 si torna a ballare con Mike e i Simpatici. Alle 16, nel salone di Rapy, la festa lascerà spazio alla storia con una conferenza per l’80esimo anniversario della ricostituzione del Comune di Verrayes e del primo voto alle donne.