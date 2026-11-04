Parcheggi, accessibilità del Municipio e risorse ai giovani: divergenze in Consiglio comunale a Quart

QUART (qdn) Parcheggi, spesa pubblica, viabilità, servizi comunali e sostegno ai giovani sono stati tra i temi discussi nella seduta del Consiglio comunale di Quart di martedì scorso, 27 ottobre.

Il Consiglio comunale ha approvato, con l’astensione della minoranza, il nuovo regolamento per l’uso dei parcheggi comunali e delle autorimesse. La minoranza si è astenuta perché – si legge in una nota – «non condividiamo la scelta di ampliare il numero degli stalli concessi in affitto. Riteniamo, in particolare, che i parcheggi di Piccolo Torino e Vollein debbano essere gratuiti e liberamente accessibili».

Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi per il 2027, la proposta di non variarle rispetto all’anno in corso è stata accolta con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. In materia di opere pubbliche, l’assemblea ha approvato all’unanimità i documenti di indirizzo della progettazione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri di Villefranche e Ville-Sur-Nus e per la realizzazione di marciapiedi in località varie del Comune.

Sempre con l’astensione della minoranza è stato dato il via libera a una variazione di bilancio per spese d’investimento per un importo complessivo di 534mila euro con l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile di 105mila euro la variazione riguarda soprattutto l’acquisto di beni e l’integrazione di alcune somme per opere già finanziate oltre ad aggiornamenti contabili. «Ci siamo astenuti anche sulla variazione di bilancio che prevede l’assunzione di un nuovo cantoniere e l’acquisto di un mezzo del costo di 50mila euro. – scrive la minoranza – La manutenzione del territorio è certamente una priorità, ma ogni scelta organizzativa deve essere accompagnata da un’attenta valutazione dei costi e dei benefici. Rimane inoltre invariato il Piano delle alienazioni, che prevede la vendita del fabbricato di Champeille e della sede degli Alpini e delle Associazioni. Una scelta che continuiamo a non condividere».

Sono state esaminate 2 mozioni presentate dal gruppo consiliare di opposizione. La prima chiedeva il ripristino del libero accesso dei cittadini agli uffici comunali; la seconda l’istituzione di un contributo di 100 euro per ciascun minore residente nella fascia di età 5-17 anni, a sostegno delle attività sportive, culturali, formative e associative. Entrambe sono state respinte con il voto contrario della maggioranza.

«L’Amministrazione condivide l’obiettivo di un municipio accessibile, ma il ricevimento su appuntamento non è un residuo dell’emergenza sanitaria: è una scelta organizzativa consolidata, che tutela la sicurezza dello stabile e del personale, spesso unico presidio dell’ufficio, e la riservatezza dei cittadini, in locali privi di sportelli separati e di spazi di attesa distinti. Garantisce inoltre un servizio senza code, con il funzionario competente sempre presente. – spiega il sindaco Fabrizio Bertholin – Il sistema non richiede strumenti informatici: basta una telefonata al centralino unico 0165 761800. Le urgenze sono sempre gestite con flessibilità. Da quando adottata tale impostazione, a nessun cittadino che abbia suonato il citofono è stato mai rifiutato l’accesso agli uffici». L’Amministrazione si è comunque impegnata a migliorare la comunicazione di orari e modalità di prenotazione. «Il Municipio è la Maison des Quarteins, la casa di tutti i cittadini ma l’accesso libero rimane negato» lamenta l’opposizione.

Per quanto riguarda il contributo alle famiglie «l’Amministrazione condivide il valore delle attività extra-scolastiche nel percorso di crescita di bambini e ragazzi. – rimarca il sindaco Fabrizio Bertholin – Proprio per questo il Comune di Quart destina già a minori e associazioni del territorio risorse per complessivi 94mila euro, cifra superiore al fabbisogno massimo indicato nella mozione. La voce più consistente è rappresentata quest’anno dal progetto “Comunità educanti”, che ha fornito attività ricreative gratuite per i ragazzi, finanziato con 30mila euro. Nel merito, la maggioranza ha rilevato anzitutto l’assenza di proporzionalità della misura proposta: un importo uniforme per ciascun minore, senza alcuna graduazione in base all’Isee o al costo effettivo dell’attività, finirebbe per erogare la stessa somma a famiglie in condizioni economiche molto diverse, senza orientare le risorse pubbliche al bisogno. «Consideriamo particolarmente deludente la chiusura della maggioranza su una misura concreta, rivolta a tutte le famiglie e sostenibile per il bilancio comunale» replica la minoranza.

È stata invece approvata la mozione della minoranza per regolamentare la circolazione dei mezzi pesanti sulla strada comunale di Olleyes. «Un risultato importante per la sicurezza della viabilità e la vivibilità della frazione. Ci attendiamo ora che l’impegno assunto dal Consiglio si traduca in provvedimenti concreti» scrive in una nota Quart Demain.