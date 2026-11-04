Torgnon d’Outon: domenica il mercato a chilometro zero

TORGNON (mes) Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale: Torgnon d’Outon, la festa patronale di San Martino che quest’anno raggiunge la sua 15esima edizione. Il programma, promosso dalla Pro Loco Cœur Torgnolein, anima località di Mongnod da ieri, venerdì 30 ottobre, a domenica 8 novembre, con un calendario che intreccia gastronomia, musica, intrattenimento e valorizzazione dei prodotti del territorio.

La manifestazione ha preso il via ieri, venerdì, e prosegue oggi, sabato 31, alle 18 con la Baby Dance animata da Miriam. Alle 19.30 è invece il momento della paella e della sangria (su prenotazione). La giornata si conclude con una serata danzante: dalle 21.30 sale sul palco l’orchestra Matteo Tarantino.

Domani, domenica 1° novembre, la festa entrerà nel vivo fin dal mattino. Alle 9.30 aprirà il mercatino a chilometro zero, una vetrina dedicata alle eccellenze locali, con Fontina d’alpeggio, patate nostrane, formaggi, vini, dolci e prodotti dell’artigianato. Saranno presenti oltre 50 bancarelle di produttori, espositori e artigiani. Alle 10 è prevista una dimostrazione della lavorazione della Fontina da parte di Fabio Machet, per scoprire da vicino le tecniche e i gesti legati a uno dei prodotti simbolo della Valle d’Aosta. Alle 12.30 aprirà il ristorante allestito al padiglione, mentre alle 13.30 è prevista l’animazione dedicata ai bambini.

Il momento conclusivo della manifestazione è in programma domenica 8 novembre, nella giornata dedicata al patrono San Martino. Alle 11 sarà celebrata la Messa, seguita alle 12.30 dal pranzo patronale presso il padiglione. Per partecipare al pranzo è richiesta la prenotazione obbligatoria entro lunedì 2 novembre. Durante le serate l’ingresso sarà libero e saranno disponibili il servizio bar e panini, per accompagnare gli appuntamenti musicali e conviviali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico di Torgnon al numero 0166 540433 o scrivere all’indirizzo cœur.torgnolein@gmail.com.