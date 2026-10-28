FÉNIS (qdn) La Biblioteca Intercomunale organizza oggi, sabato 24 ottobre, alle 16, al salone di Tzanté de Bouva a Fénis, la presentazione del libro “Anelli di luce – Testimonianze di vita, percorsi di guarigione e opportunità di crescita” con l’autrice Laura Bertelè.
“ANELLI DI LUCE”: SI PRESENTA IL LIBRO A FÉNIS
Redazione · Pubblicato il
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