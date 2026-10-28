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La Quartstagnata ha portato allegria e solidarietà. Consegnate le puette ai nuovi nati del paese

Redazione Pubblicato il

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QUART (qdn) «Il tempo ci ha graziati ed è stata davvero una bella festa!». La presidente della Pro Loco di Quart Erika Florio commenta con soddisfazione l’esito della Quartstagnata andata in scena domenica scorsa, 18 ottobre. Sono stati cotti ben 5 quintali di castagne e 44 bambini hanno partecipato al consueto mercatino, di cui parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Diabetici Valle d’Aosta.

L’attenzione alle giovani generazioni è stata confermata anche quest’anno dall’abbinamento della manifestazione con la consegna delle puette ai nuovi nati. Ecco i loro nomi: Noah Accattino, Isaac Albaney, Bianca Balma, Alysée Biasia Bochet, Cecilia Bussi, Emma Cabras, Achille Capello, Camilla Carrere, Linda Chabloz, Evan Chentre, Adrian Ciprian Crouccett, Vittorio Di Pasquale, Asyl El Hachimy, Dylan Fary, Noelie Glassier, Maëlys Grange, Madeleine Joly, Riccardo Lauricella, Claire Lombard, Kilian Marquet, Joel Marquis, Luce Ogliengo, Zeno Perfetti, Emily Rrustemaj, Lorenzo Safina e Nicolò Timpano.

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Il taglio delle castagne
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e la consegna delle puette ai nuovi nati

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