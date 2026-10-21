A Saint-Christophe il montaggio del nuovo ponte sulla ferrovia

SAINT-CHRISTOPHE (qdn) In località Grande Charrière, a Saint-Christophe, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per il varo del nuovo ponte di attraversamento sulla linea ferroviaria, lungo la strada regionale numero 16. Dopo la consegna mercoledì 7 ottobre a Torino dei 6 nuovi treni elettrici acquistati dalla Regione, continuano infatti i lavori sulla rete infrastrutturale a completamento del progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria e di rinnovamento del servizio. Il progetto di elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta ha previsto infatti, tra i numerosi interventi all’infrastruttura, anche la demolizione e la ricostruzione di 4 cavalcaferrovia, nei Comuni di Hône, Quart, Saint-Marcel e Saint-Christophe. Quello di Saint-Christophe è l’ultimo da completare. Per l’intervento di posa del ponte di Saint-Christophe, in sostituzione della tradizionale realizzazione gettata in opera, è stata adottata la soluzione con strutture prefabbricate, realizzate in stabilimento, scelta che consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di cantiere. Le attività di varo, cominciate martedì, termineranno nei prossimi giorni, consentendo in tal modo, al termine dei lavori, la ricostruzione del binario e il completamento della posa dei pali della linea di contatto nei tratti immediatamente a valle e a monte del manufatto.

Rispetto al precedente manufatto, il nuovo ponte presenterà dimensioni maggiori. Oltre alla carreggiata stradale, ospiterà infatti un percorso ciclopedonale e tutte le nuove reti tecnologiche. Anche le condotte sono state riprogettate e dimensionate secondo criteri aggiornati, con capacità adeguate alle necessità future e una maggiore affidabilità nel tempo. L’Amministrazione comunale, la polizia locale e tutti i soggetti coinvolti stanno collaborando attivamente a tutte le diverse fasi del cantiere.