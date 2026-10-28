SI PRESENTA IL SENTIERO NATURA ARBUSSAYES

FÉNIS (qdn) Un nuovo percorso per conoscere la biodiversità e gli ambienti naturali del territorio di Fénis e del Parco Mont Avic. Oggi, sabato 24 ottobre, alle 11, il Comune di Fénis, il Parco Naturale Mont Avic e la Cooperativa Eliante invitano la comunità all’inaugurazione del Sentiero Natura Arbussayes a Fénis. Lungo l’itinerario sono stati progettati e installati pannelli esplicativi e illustrativi di approfondimento che accompagnano i visitatori alla scoperta degli habitat, della vegetazione e degli animali presenti, proponendo anche semplici attività di osservazione e riconoscimento.