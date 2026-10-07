Al Castello di Saint-Marcel una serata dedicata alle donne e all’agricoltura

SAINT-MARCEL (zgn) Si è svolta sabato scorso, 26 settembre, nel Castello di Saint-Marcel, una serata dedicata al rapporto tra donne, agricoltura e tradizione, nell’ambito del progetto europeo CIDEREU.

L’incontro, dal titolo “Dove la Terra Incontra le Donne – Il ruolo delle donne nell’agricoltura e nella tradizione”, ha voluto mettere al centro l’impegno, spesso silenzioso ma fondamentale, delle donne nel mondo agricolo e nella trasmissione delle conoscenze e delle tradizioni legate al territorio. Nel corso della serata sono stati affrontati diversi temi: il ruolo delle donne in agricoltura, la mela come opportunità per le donne e le finalità del progetto CIDEREU, con gli interventi di Daniela Piassot, Laura Lodi e Lara Artaz.

A fare da cornice all’incontro, la mostra fotografica CIDEREU, allestita all’interno del castello, che attraverso le immagini racconta il legame tra persone, territorio, agricoltura e patrimonio culturale. La mostra rimarrà visitabile nelle sale del Castello di Saint-Marcel.

La serata si è conclusa con un momento conviviale dedicato alla degustazione di sidro e succo di mela, un’occasione per valorizzare anche attraverso i sapori del territorio il patrimonio agricolo e la tradizione della coltivazione delle mele.

Un appuntamento che ha unito cultura, territorio, memoria e prospettive future, sottolineando quanto il ruolo delle donne rappresenti una componente importante nella conservazione e nella valorizzazione dell’identità agricola locale.