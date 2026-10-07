Nus, riprendono gli incontri settimanali per gli over 70

NUS (zgn) L’Amministrazione comunale di Nus, grazie al generoso impegno di un gruppo di volontari civici, ripropone gli appuntamenti nella Sala consiliare del Comune con cadenza settimanale, sempre di venerdì dalle 15 alle 17, particolarmente pensati per gli over 70, ma aperti a chiunque trovi la proposta interessante.

L’accesso è libero, non necessita di iscrizione e può essere anche occasionale. L’obiettivo è condividere qualche ora in serenità con giochi, canti, chiacchiere tra amici. Ma anche avere l’opportunità di scoprire curiosità e particolarità del territorio, consigli per la salute e per il benessere in generale, conoscere e gestire le novità in cui si è immersi in questo mondo “tecnologico”.

Infatti una volta al mese ci sarà un “appuntamento speciale”, di circa un’ora, dedicato a questi temi con l’aiuto di un esperto e che verranno, di mese in mese, ulteriormente pubblicizzati. Ogni incontro si concluderà con la classica merenda.

Per ulteriori informazioni telefonare in Comune al numero 0165 763763.