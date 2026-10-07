Un ricco calendario di attività proposto dalla Biblioteca di Saint-Christophe

SAINT-CHRISTOPHE (zgn) In attesa dell’appuntamento autunnale più atteso, la Castagnata della solidarietà fissata per sabato 17 ottobre, la Biblioteca di Saint-Christophe propone diverse attività pensate per offrire cultura, promuovere crescita sociale e fare comunità attraverso corsi, eventi, conferenze e momenti di condivisione.

Si inizierà domenica prossima, 11 ottobre, con un’escursione guidata alla scoperta della Bassa Valle della durata di mezza giornata con visita alla strada romana e al borgo di Donnas, una passeggiata fra i vigneti del Donnas fino a Pont-Saint-Martin, lungo la strada panoramica, accompagnati dalla guida turistica Donato Arcaro. Informazioni e prenotazioni entro venerdì prossimo, 9 ottobre, telefonando al numero 340 3561015, l’escursione verrà confermata al raggiungimento di 12 iscritti. In caso di maltempo l’uscita verrà rinviata a domenica 18 ottobre.

Lunedì prossimo, 5 ottobre, dalle 16 alle 17.30, sarà la volta del “Tè Letterario” con Maria Elisabetta Vuillermoz in occasione della chiusura della mostra “Gocce di bene”. Il “Tè Letterario” è un progetto di incontro con gli artisti, dove vengono spiegate le opere, a volte accompagnati da letture e da musiche, per scoprire elementi, curiosità, contesti e protagonisti. Incontri dedicati anche alle chiacchiere, per condividere emozioni e riflessioni in compagnia di una tazza di tè. Ingresso libero e gratuito.

E’ possibile inoltre iscriversi al corso avanzato di lavoro a maglia con Ilaria Brunet, ogni venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, nella saletta comunale a piano terra del Municipio. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono telefonare al numero 333 3325266.

Venerdì 23 ottobre, alle 20.45, presso la Sala “Giuseppina Pallais” della Biblioteca comunale si terrà la conferenza “Innocenzo Manzetti: un percorso tra scienza, tecnologia e storia” con Albino Imperial dell’Association Valdôtaine Archives Sonores. La serata vuole ricordare l’inventore valdostano nel bicentenario della nascita.

Sabato 24 ottobre, alle 14.30, sempre nella Sala conferenze della Biblioteca, sarà invece proposto l’atelier gratuito per ragazzi dai 10 ai 13 anni “Dalla scoperta dell’elettricità alle onde radio”. Massimo 10 partecipanti, iscrizione obbligatoria inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.saint-christophe.ao.it, verrà data priorità ai residenti a Saint-Christophe.

Infine vengono organizzati altri 2 laboratori: giovedì 15 ottobre, dalle 18 alle 20 e dalle 20.30 alle 22.30, per realizzare gioielli in pelle e giovedì 22 ottobre, dalle 17 alle 18.30 (per ragazzi dai 10 anni) e dalle 20 alle 22 per adulti per realizzare copertine in pelle per quaderni. Informazioni e iscrizioni telefonando al numero 338 6536608.