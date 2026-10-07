Valtournenche, la grande festa della Dézarpa incanta il pubblico

VALTOURNENCHE (zgn) Una autentica folto ha partecipato sabato scorso, 26 settembre, a Valtournenche alla grande festa della Dézarpa. «È stata una bellissima giornata, – commenta il vice sindaco Massimo Chatrian – migliaia di persone presenti già dal mattino presto, complice anche una giornata di sole con temperature quasi estive. La discesa dagli alpeggi non ha deluse le nostre aspettative, le mandrie hanno dato il solito spettacolo. Nonostante sia stata un’estate carente di precipitazioni, la nostra zona non ha particolarmente risentito di questo problema. I grandi bacini alpini hanno sopperito alla poca pioggia».

Massimo Chatrian aggiunge che «La Dézarpa da noi è sempre un gran momento di festa con anche tanta musica sul percorso. E poi è stata spettacolare la Fanfara dei bersaglieri Valdossola, che ha creato un evento coinvolgente già venerdì sera, proseguito poi anche la domenica davanti al Comune, terminando l’esibizione con l’inno nazionale. Come amministrazione siamo veramente soddisfatti, e un grande ringraziamento va fatto ai tanti volontari presenti, e alla Coldiretti con la presenza dei suoi mercatini, agli allevatori e agli affezionati turisti che scelgono la nostra località ogni anno».

Alle 9.30 è iniziata la sfilata nel centro del paese con, a seguire, la discesa delle mandrie dagli alpeggi con gli allevatori che hanno presentato con orgoglio le regine delle corna e le regine del latte, con i bosquet rispettivamente di colore rosso e bianco. Al parcheggio di Paquier era stato allestito il Village Dézarpa dove si potevano acquistare i ciondoli commemorativi. Ad aprire la sfilata sono state le autorità insieme ai cavalli di Lucas Gaspard. Poi hanno transitato nel centro del paese le mandrie di Siro Vuillermoz dall’alpeggio Dzandzevé, di Didier Bieller da Champlève, di Jean-Antoine Maquignaz da Cleyva Grossa e da Gorpeilles, di Katia Parléaz da Bardonay, di Laurent Verthuy da Greillon e di Hervé Chatillard da Promindoz, mentre Barbara Maquignaz accompagnerà i suoi cavalli.

Dopo la sfilata a Maën è stato servito il pranzo tipico valdostano preparato dalla Pro Loco “Lo Coer di Votornèn”. Quindi l’eliminatoria della battaglia delle capre (vedi articolo correlato), una bataille de reines dimostrativa, l’animazione per bambini e un mercatino con prodotti alimentari a chilometro zero e artigianato di tradizione. Il pomeriggio danzante con I Ragazzi del Villaggioe la spaghettata organizzata dalla Pro Loco hanno concluso la giornata.