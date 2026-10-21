A Châtillon la 23esima Sagra del Miele

CHÂTILLON (qdn) Si svolgerà a Châtillon da venerdì prossimo, 23 ottobre, a domenica 25, la 23esima edizione della Sagra del miele e dei suoi derivati. L’evento è organizzato dal Comune di Châtillon in collaborazione con il Consorzio Apistico e con il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni. «La Sagra è un’occasione per incontrare i produttori, conoscere le diverse varietà di miele valdostano e valorizzare il lavoro dei nostri apicoltori. – dichiara l’assessore Speranza Girod – È un settore dinamico, che continua ad attirare nuovi appassionati, giovani e meno giovani, come dimostra l’interesse per i corsi di formazione organizzati dal Consorzio Apistico in collaborazione con l’Assessorato. Sostenere l’apicoltura significa anche tutelare la biodiversità». Come di consueto, l’Assessorato curerà la premiazione del Concorso regionale dei mieli della Valle d’Aosta, giunto alla sua 32esima edizione. Quest’anno sono oltre 150 i campioni in gara. La stagione apistica 2026 si chiude con un bilancio complessivamente positivo. A una primavera favorevole è seguita un’estate calda, che ha accelerato le fioriture di rododendro, castagno e tiglio, anticipando i tempi di raccolta e costringendo gli apicoltori ad adattarsi alle condizioni climatiche.

«La Sagra di Châtillon rappresenta una vetrina importante per la nostra apicoltura e un’occasione per far conoscere ai consumatori la qualità e la varietà dei mieli valdostani» sottolinea Denise Borbey, presidente del Consorzio Apistico della Valle d’Aosta.

«Nel corso degli anni, Châtillon si è affermata come Città del Miele, costruendo un legame sempre più forte con l’apicoltura e le produzioni locali. – ha ricordato Carla Rore, assessore comunale di Châtillon – La Sagra è cresciuta fino a diventare un appuntamento importante, grazie alla collaborazione tra l’Assessorato dell’Agricoltura, le associazioni, le scuole e i volontari».

Il programma degli eventi

La manifestazione si aprirà venerdì 23 ottobre con, alle 19.30, la cena a buffet “Il miele e la luna” all’École Hôtelière di Châtillon in strada Italo Mus, preceduta dai saluti istituzionali alla delegazione del Comune di Lazise, città ospite dell’associazione Città del Miele. Quarantacinque studenti delle classi quinte, coordinati dai docenti di sala e cucina, proporranno un percorso gastronomico nel quale il miele sarà protagonista di abbinamenti originali con alcune delle eccellenze del territorio. La serata verrà arricchita da momenti di animazione musicale e da piccoli giochi e attività interattive. Prenotazione obbligatoria entro domani, domenica 18, al 333 4029802. Il costo ammonta a 35 euro.

Sabato 24 ottobre alle 10.30 si terrà il talk “Le Città del Miele”, dedicato al 25esimo anniversario dell’associazione, allo sviluppo dell’apiturismo e ai progetti futuri. L’incontro sarà accompagnato da una degustazione dei mieli. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, tornerà Château-Miel al Castello Gamba. L’iniziativa propone visite guidate alle opere esposte, degustazioni di mieli valdostani curate dai tecnici dell’Assessorato e “finger food” preparati dagli allievi dell’École Hôtelière: 19 studenti del terzo e quarto anno, accompagnati dai rispettivi docenti di sala e cucina, cureranno 3 postazioni di degustazione, proponendo 6 “finger food”, 4 salati e 2 dolci, realizzati a partire dalle produzioni Dop valdostane, tra cui Fontina, Lardo di Arnad, Jambon de Bosses e Fromadzo, in abbinamento a una selezione di vini del territorio. (adesioni entro domani, domenica, al 333 4029802; il costo è di 20 euro). Parte del ricavato degli eventi sarà destinato per attività didattiche e educative rivolte agli allievi dell’École Hôtelière. «La pluriennale collaborazione con l’Amministrazione comunale di Châtillon – dichiara la presidente Jeannette Bondaz – rappresenta un esempio concreto di integrazione tra sistema educativo, istituzioni e sistema produttivo locale, nel quale gli studenti possono mettere alla prova le competenze acquisite e contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico valdostano dimostrando al grande pubblico le capacità e le conoscenze acquisite nel loro percorso di apprendimento esperienziale presso l’École Hôtelière».

Domenica 25 ottobre sarà la giornata centrale della manifestazione: la Sagra animerà dalle 10 alle 18 via Chanoux, via Tollen e piazza Volontari del Sangue, con gli stand degli apicoltori e degli espositori dedicati alla vendita del miele e degli altri prodotti dell’alveare. Alle 10 è prevista la tradizionale sfilata di apertura degli apicoltori e delle autorità, accompagnati dai bambini e dal Corps Philharmonique de Châtillon. Alle 10.30, nella sala Don Paolo Chasseur, si svolgerà la premiazione del 32esimo Concorso mieli della Valle d’Aosta. Il programma della giornata comprende anche la visita alla nuova sede del Museo del Miele, in piazza Duc, laboratori per bambini dedicati alla realizzazione di un balsamo per labbra al miele e degustazioni guidate gratuite dei mieli valdostani, con la guida di esperti assaggiatori dell’Assessorato.