FÉNIS (qdn) Si terrà domani, domenica 18 ottobre, dalle 9.30 alle 18, nella Maison de Chantal al numero 4 di località Les Cors a Fénis, il quarto incontro della rassegna “Il Giardino delle Energie” dedicata a esperienze, incontri e pratiche per il benessere. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail ilgiardinodelleenergie@gmail.com.
GIARDINO DELLE ENERGIE
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