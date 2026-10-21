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GIARDINO DELLE ENERGIE

Redazione Pubblicato il

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FÉNIS (qdn) Si terrà domani, domenica 18 ottobre, dalle 9.30 alle 18, nella Maison de Chantal al numero 4 di località Les Cors a Fénis, il quarto incontro della rassegna “Il Giardino delle Energie” dedicata a esperienze, incontri e pratiche per il benessere. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail ilgiardinodelleenergie@gmail.com.

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