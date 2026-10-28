Bando per gestire l’area camper con bar e spazi attrezzati a Fénis

FÉNIS (qdn) Scadranno alle 12 di venerdì 13 novembre prossimo i termini del bando per l’affidamento della nuova area camper di Fénis con annessi bar, area pic-nic attrezzata (comprensiva di 8 postazioni per barbecue, uno spazio per giochi arrampicata per bambini e una stazione “vitality” per adulti), campo da calcetto e campi da bocce e palet. L’area camper dispone di 14 postazioni. Il contratto avrà una durata di 6 anni (prorogabili per altri 6) e il canone annuale a base di gara ammonta a 6.000 euro oltre Iva. Tutte le informazioni e il bando di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fénis.