FÉNIS (qdn) Scadranno alle 12 di venerdì 13 novembre prossimo i termini del bando per l’affidamento della nuova area camper di Fénis con annessi bar, area pic-nic attrezzata (comprensiva di 8 postazioni per barbecue, uno spazio per giochi arrampicata per bambini e una stazione “vitality” per adulti), campo da calcetto e campi da bocce e palet. L’area camper dispone di 14 postazioni. Il contratto avrà una durata di 6 anni (prorogabili per altri 6) e il canone annuale a base di gara ammonta a 6.000 euro oltre Iva. Tutte le informazioni e il bando di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fénis.
Bando per gestire l’area camper con bar e spazi attrezzati a Fénis
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
E’ nel vivo la Sagra del Miele a Châtillon. Domenica il paese ospita la festa più dolce
CHÂTILLON (qdn) E’ nel vivo questo fine settimana a Châtillon la 23esima edizione della Sagra del miele e dei suoi derivati. L’evento – organizzato dal Comune di Châtillon in collaborazione…
Media Valle
Il Grand Prix de belote parte con Guido Chaussod leader
AOSTA (fc2) Nella prima gara del Grand Prix di belote del 40ennale alla Trattoria dei Castagneti a Pontey venerdì scorso, 16 ottobre, hanno giocato in 62. A vincere sono stati…
Media Valle
LabOratorio27: entra nella fase operativa il progetto per il laboratorio di pasticceria per persone con autismo
SAINT-VINCENT (ces) Entra nella fase operativa a Saint-Vincent il progetto LabOratorio27, un laboratorio di pasticceria promosso dall’associazione “A occhi aperti” per offrire occasioni concrete di formazione, favorire l’autonomia e accompagnare…