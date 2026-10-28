Il Grand Prix de belote parte con Guido Chaussod leader

AOSTA (fc2) Nella prima gara del Grand Prix di belote del 40ennale alla Trattoria dei Castagneti a Pontey venerdì scorso, 16 ottobre, hanno giocato in 62. A vincere sono stati Christian D’Agostino di Saint-Marcel e Ivo Fosson di Châtillon su Marco Trentini di Chambave e Jean Noel Albert di Villeneuve; terzi Ruggero Montanari di Pontey e Bruno Sistilli di Aosta, Gianni Aresu di Aosta ed Enzo Praz di Charvensod. Domenica 18 ottobre all’Hotel Cristina di Verrayes con 66 giocatori hanno vinto Guido Chaussod di Nus e Nereo Chiementin di Morgex su Antonio Cristofaro di Aosta e Mario Di Mauro di Saint-Pierre; terzi Marco Doveil di Pont-Saint-Martin e Maurizio Lexert di Fénis, Maurizio De Gaetano di Cogne ed Ezio Paris di Champdepraz. Nella classifica a punti Guido Chaussod di Nus è a 13 punti, Ivo Fosson a 12, Christian D’Agostino a 11, Nereo Chiementin a 10, prima donna Marilena Menabreaz 21esima a 4 . Domani, domenica 25 ottobre, stop per la finale regionale delle batailles des reines; la quarta gara si giocherà venerdì prossimo, 30 ottobre, alle 21 alla Crotta di Vegneron di Chambave.

Lunedì prossimo, 26 ottobre, partirà dal Motor Café di via Chambery ad Aosta la prima delle 9 gare del Grand Prix a squadre con impegnate 10 formazioni e 50 giocatori e l’organizzazione di Valtino Guerrisi e Mauro Patruno.