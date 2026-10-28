E’ nel vivo la Sagra del Miele a Châtillon. Domenica il paese ospita la festa più dolce

CHÂTILLON (qdn) E’ nel vivo questo fine settimana a Châtillon la 23esima edizione della Sagra del miele e dei suoi derivati. L’evento – organizzato dal Comune di Châtillon in collaborazione con il Consorzio Apistico e con il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni – ha preso il via ieri, venerdì, con la cena a buffet “Il miele e la luna” preparata dai ragazzi dell’École Hôtelière nella sede dell’istituto in strada Italo Mus.

Oggi, sabato 24 ottobre alle 10.30 si tiene al Castello Gamba il talk “Le Città del Miele”, dedicato al 25esimo anniversario dell’associazione, allo sviluppo dell’apiturismo e ai progetti futuri. L’incontro è accompagnato da una degustazione dei mieli. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, torna Château-Miel al Castello Gamba. L’iniziativa propone visite guidate alle opere esposte, degustazioni di mieli valdostani curate dai tecnici dell’Assessorato e “finger food” preparati dagli allievi dell’École Hôtelière: 19 studenti del terzo e quarto anno, accompagnati dai rispettivi docenti di sala e cucina, curano 3 postazioni di degustazione, proponendo 6 “finger food”, 4 salati e 2 dolci, realizzati a partire dalle produzioni Dop valdostane, tra cui Fontina, Lard d’Arnad, Jambon de Bosses e Fromadzo, in abbinamento a una selezione di vini del territorio. Parte del ricavato degli eventi sarà destinato per attività didattiche e educative rivolte agli allievi dell’École Hôtelière.

Quella di domani, domenica 25 ottobre, sarà la giornata centrale della manifestazione: la Sagra animerà dalle 10 alle 18 via Chanoux, via Tollen e piazza Volontari del Sangue, con gli stand degli apicoltori e degli espositori dedicati alla vendita del miele e degli altri prodotti dell’alveare. Alle 10 è prevista la tradizionale sfilata di apertura degli apicoltori e delle autorità, accompagnati dai bambini e dal Corps Philharmonique de Châtillon. Alle 10.30, nella sala Don Paolo Chasseur, si svolgerà la premiazione del 32esimo Concorso mieli della Valle d’Aosta. Il programma della giornata comprende anche la visita alla nuova sede del Museo del Miele, in piazza Duc, laboratori per bambini dedicati alla realizzazione di un balsamo per labbra al miele e degustazioni guidate gratuite dei mieli valdostani, con la guida di esperti assaggiatori dell’Assessorato.