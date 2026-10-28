Belote a Brissogne: vincono Stefano Belli e Paolo Comé

BRISSOGNE (qdn) Erano 88 i giocatori che hanno partecipato martedì scorso, 20 ottobre, alla terza gara di belote del mese di ottobre al Palafent di Brissogne. Hanno vinto il sindaco di Jovençan Stefano Belli e Paolo Comé con in seconda posizione Sandro Lavevaz e Cesare Miassod, in terza Bortolo Terzi e Giuseppe Pietrosanti, in quarta Jeannine Charrère e Ugo Pellissier e in quinta Edi Vermillon e Dario Talarico. Il prossimo appuntamento è in calendario martedì prossimo, 27 ottobre, sempre al Palafent di Brissogne, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni telefonare al 349 6503206.