BRISSOGNE (qdn) Erano 70 i giocatori che hanno partecipato martedì scorso, 10 novembre, alla seconda gara del mese del torneo di belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas al Palafent di Brissogne. Hanno vinto Valtino Guerrisi e Mauro Patruno con in seconda posizione Sisto Cirri e Aldo Di Marco, in terza Riccardo Berthod ed Elio Ponsetti e in quarta Massimiliano Sciulli e Valter Charbonnier.

Al Palafent si giocherà nuovamente (sempre con la formula a coppie fisse vincenti contro vincenti) martedì prossimo, 17 novembre, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro a persona e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349 6503206.