SAINT-VINCENT (qdn) Un pubblico attento, curioso e partecipe ha preso parte al primo appuntamento del ciclo “Le pietre raccontano”, promosso dal Cenacolo Italo Mus di Saint-Vincent. La serata di giovedì 5 novembre scorso, ospitata al Museo Mineralogico e Paleontologico di Piazza del Mercato, ha segnato un positivo avvio della nuova programmazione culturale dell’associazione, confermando l’interesse per iniziative capaci di intrecciare storia, scienza, antropologia e tradizioni popolari. Protagonisti dell’incontro, dal titolo “Le pietre sacre e pietre di guarigione nel folklore popolare”, sono stati l’antropologa Teresa Santomarco e Mirko Cianci, che hanno accompagnato i presenti in un affascinante viaggio attraverso il significato simbolico, rituale e terapeutico attribuito alle pietre nel corso dei secoli. Un percorso per immagini che, partendo dalla Valle d’Aosta, ha progressivamente ampliato i propri orizzonti verso territori e culture più lontani, mostrando come credenze e pratiche legate alle pietre abbiano attraversato epoche e aree geografiche differenti, conservando sorprendenti elementi comuni.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e, soprattutto, dell’attenzione e della curiosità con cui il pubblico ha seguito la serata. – dichiara Roberto Muscarà, presidente del Cenacolo Italo Mus – È un risultato che ci incoraggia e conferma la validità della direzione che abbiamo intrapreso. Vogliamo far rivivere il Cenacolo attraverso una programmazione continuativa di incontri culturali e divulgativi, accessibili a tutti, capaci di stimolare interesse e conoscenza».

«Desidero ringraziare tutti i componenti del direttivo per l’impegno, la collaborazione e l’entusiasmo con cui stanno contribuendo a questa nuova fase. – sottolinea Sara Lucianaz, vice presidente del Cenacolo Italo Mus – Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutte le persone che, prima di noi, hanno dedicato tempo, passione e competenze al Cenacolo e al suo Museo. È grazie al loro lavoro se oggi possiamo contare su un patrimonio così prezioso, che abbiamo il dovere di custodire, valorizzare e far conoscere».

Il ciclo “Le pietre raccontano” proseguirà giovedì 3 dicembre prossimo con un nuovo incontro dal titolo “Sulla pelle della roccia: le incisioni di uomini antichi”, che vedrà protagonista Natascia Druscovic alle 20.30 al Museo Mineralogico e Paleontologico del Cenacolo Italo Mus in piazza del Mercato a Saint-Vincent. L’ingresso sarà gratuito.