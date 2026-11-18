SAINT-MARCEL (qdn) Sarà celebrato sabato prossimo, 21 novembre, a Saint-Marcel “Lou Patron di Foille” organizzato dal Comité di Foille. Il programma prevede alle 11 la Messa alla cappella di Surpian con a seguire la distribuzione del pane benedetto, un aperitivo per tutti offerto dal Comité di Foille e il pranzo all’Osteria del Castello su prenotazione (entro domani, domenica 15 novembre, telefonando allo 0165 768680). Il menu prevede “antipastone” con salumi e formaggi, uova ripiene, tomini con marmellata di cipolle, vol-au-vent con fonduta, cannelloni con ricotta e spinaci, carbonada con polenta, pesca melba con gelato, acqua, vino e caffè.
“Lou Patron di Foille” a St-Marcel. Le prenotazioni per il pranzo
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