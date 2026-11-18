TORGNON (mes) È stata la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai neo diciottenni e ai nuovi nati uno dei momenti più significativi della mattinata di domenica scorsa, 8 novembre, a Torgnon, uno degli ultimi appuntamenti della Patronale di San Martino. L’appuntamento si è svolto nella sede municipale, dove l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare un momento speciale ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età e alle famiglie che nell’ultimo periodo hanno accolto un nuovo componente. Tre i neo diciottenni: Timothée Chatrian, Hervé Mus e Matteo Garin. Un riconoscimento dal valore simbolico, che sottolinea il passaggio all’età adulta e il legame dei giovani con la comunità in cui sono cresciuti. Spazio anche ai nuovi nati, ai quali l’Amministrazione ha dato il benvenuto con la tradizionale puetta. I bambini festeggiati sono Dante Alberto Vecchiè, Giulio Musazzo, Anna Chiatrian e Matilde Rossi. Un gesto che celebra le nuove generazioni e l’importanza di accogliere i più piccoli nella comunità di Torgnon. La giornata di domenica 8 novembre è proseguita con la celebrazione della Messa e il tradizionale pranzo comunitario. La cerimonia ha fatto da cornice alla conclusione di Torgnon d’Outon, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Cœur Torgnolein, giunta quest’anno alla 15esima edizione. La festa, distribuita nell’arco di 2 fine settimana, ha registrato un buon successo di pubblico, richiamando residenti e visitatori con un programma che ha unito tradizioni, gastronomia, musica e momenti di intrattenimento.