Belote: vincono Antonio Galesso e Roberto Pegoraro

BRISSOGNE (qdn) Erano 80 i giocatori che hanno partecipato martedì scorso, 13 ottobre, alla seconda gara di belote del mese di ottobre al Palafent di Brissogne. Hanno vinto Antonio Galesso e Roberto Pegoraro con in seconda posizione Bruno Sistilli e Mauro Rico, in terza Luigi Amadio e Rosanna Chabod, in quarta Giuseppe Pietrosanti e Bortolo terzi e in quinta Diego Canazza e Sergio Neri. Il prossimo appuntamento è in calendario martedì prossimo, 20 ottobre, sempre al Palafent di Brissogne, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 349 6503206.