Oggi, sabato, l’addio a Ivo Cecchi. Fece ballare Breuil-Cervinia

VALTOURNENCHE (ces) Si celebrano oggi, sabato 17 ottobre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Breuil-Cervinia, i funerali di Ivo Cecchi, spentosi martedì all’età di 91 anni. Originario della Toscana, nella Valtournenche e in particolare a Cervinia era noto per aver fatto ballare turisti e residenti al suo Ski d’Oro. Sempre elegante e sorridente, è stato tra coloro che ha segnato gli anni del grande sviluppo a Cervinia, gestendo tra gli anni Sessanta e Settanta un ristorante con annesso locale da ballo interrato. Lascia i figli Ivana, Adriano e Paolo.