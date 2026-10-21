FESTA PATRONALE DI SAINT-DENIS: LUIGI PIEILLER E MARIO DI MAURO HANNO CONQUISTATO IL TROFEO DI BELOTE

SAINT-DENIS (cex) In occasione della festa patronale di Saint-Denis, sabato scorso, 10 ottobre, in 76 si sono ritrovati nel salone polifunzionale per la classicissima gara di belote a coppie a baraonda ad eliminazione diretta che vuole ricordare un grande giocatore come Francesco Mannoni (vincitore del Grand Prix nel 2012 con Denis Gyppaz e nel 2014 con Cesare Voyat e della classifica individuale a punti nel 2003 e 2004) e Mario Theodule, fratello del sindaco e presidente della Federachon Esport de Noutra Tera Guido. Dopo aver conquistato il torneo estivo di 20 gare, abbinato al Grand Prix, a vincere ancora è stato uno dei giocatori più titolati della storia della belote valdostana, Luigi Pieiller di Fénis, in coppia con Mario Di Mauro di Saint-Pierre. In finale hanno superato Luigino Verthuy di Chambave ed Ezio Juglair di Saint-Vincent; terzi – battuti dai vincitori in semifinale – Gianni Maggioni di Verrayes e Walter Charbonnier di Aosta; quarti il sindaco Guido Theodule e Ilario Vaser di Hône. Poi e’ stata festa grande per la manifestazione organizzata da Denis Gyppaz e Attilio Viglino – bellissimi i trofei realizzati da Ivo Chapel di Aymavilles – e l’associazione culturale Maniero di Cly presieduta da Simona Angiari.

La festa patronale ha visto anche la consegna delle maturità civiche ai neo diciottenni Sophie Besenval, Greta Margara Nichele, Matthias Neyroz e Xavier Orsières e il benvenuto ai nuovi nati Giuseppe Gaetano Tirrito e Loïse Lettry. La gara di torte è stata vinta da Gaia Leone davanti a Noemi Ribecco e a Luana Furno. Sono state omaggiate le nuove famiglie residenti e in particolare Anja Mitschke; Giuseppe Conti; Loris Arizzi; Gaetano e Giuseppe Tirrito e Alessia Saverio; Carlo Rossi e Paola Neyroz. Al pranzo patronale ha partecipato una novantina di persone.