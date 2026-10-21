Brissogne ha inaugurato la ludoteca “Salle des Amis”

BRISSOGNE (qdn) mercoledì scorso, 14 ottobre, l’Amministrazione comunale di Brissogne ha inaugurato la Salle des Amis, la nuova ludoteca realizzata all’interno del complesso di Pâcou, accanto alla Biblioteca comunale. Un nuovo spazio di aggregazione pensato per accogliere bambini, ragazzi, famiglie e associazioni, offrendo occasioni di incontro, gioco e condivisione per tutta la comunità.

La sala nasce come ambiente accogliente, flessibile e accessibile, grazie alla presenza di ascensore e scale. Al suo interno sarà possibile dedicarsi al disegno libero, ai giochi in scatola, alla lettura e alla partecipazione a laboratori creativi, incontri di gruppo e momenti di svago rivolti a diverse fasce d’età.

Oltre alla funzione di ludoteca, lo spazio sarà a disposizione anche delle associazioni locali per l’organizzazione di corsi, incontri ed eventi destinati a piccoli gruppi, contribuendo a rafforzare il ruolo del complesso di Pâcou come luogo di aggregazione e partecipazione alla vita del paese.

Il progetto ha coinvolto fin dalle prime fasi anche i più giovani. Lo scorso giovedì 4 giugno, le classi quarta e quinta della scuola primaria di Brissogne avevano partecipato a una mattinata dedicata ai volontari civici, contribuendo alla realizzazione del logo sulla parete della sala. Un gesto simbolico che ha permesso ai bambini di lasciare un segno concreto in uno spazio pensato anche per loro.

«Oggi l’Amministrazione comunale inaugura la nuova ludoteca della Biblioteca di Brissogne, “La Salle des Amis”: un nuovo spazio di aggregazione aperto a bambini, ragazzi e a tutta la comunità. – ha detto il sindaco Paolo Marcoz – Rivolgo un sentito ringraziamento all’assessora Simona Agostino, che si è prodigata con dedizione per la realizzazione di questo progetto. Un sincero grazie va anche a don Sergio Rosset per la generosa donazione dei giochi».

La nuova sala rappresenta un’opportunità in più per la comunità, soprattutto durante i mesi più freddi, quando gli spazi all’aperto sono meno fruibili. Con l’apertura della Salle des Amis, Brissogne arricchisce la propria offerta sociale e culturale con un luogo in cui giocare, leggere, creare e stare insieme, favorendo nuove relazioni e rafforzando il senso di comunità.