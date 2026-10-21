Cinquemila persone per una riuscitissima edizione di MeleVallée ad Antey-Saint-André

ANTEY-SAINT-ANDRÉ (qdn) Tantissime persone – intorno alle 5mila – hanno partecipato sabato e domenica scorsi, 10 e 11 ottobre, alla riuscitissima festa MeleVallée ad Antey-Saint-André. «Il bilancio è estremamente positivo! – sottolinea Valérie Poletto, vice sindaco con delega al Turismo – Domenica al mercatino abbiamo avuto un centinaio di espositori e tutti sono stati contenti. Sono piaciuti i laboratori per i bambini e i giochi gonfiabili, così come la mostra “Dove la Terra incontra le Donne” allestita – in collaborazione con il Comune di Saint-Marcel – in Biblioteca insieme ai lavoretti dei bambini. E’ stata pure un’occasione per consolidare i rapporti con i gemellati di Les Mathes-La Palmyre e Sant’Andrea dello Jonio, che hanno portato rispettivamente le ostriche e le specialità calabresi tra cui la novità delle zeppole fatte sul momento. L’afflusso domenica è stato così grande che stiamo valutando se estendere la mostra mercato anche alla giornata del sabato, che invece in questi anni è stata dedicata solo ai produttori di mele. E’ andata benissimo pure la cena a tema mele preparata dal Catering Le Vélo: anche in questo caso stiamo pensando a come accontentare più persone dal momento che l’evento era “sold out” ancora prima della chiusura dei termini delle iscrizioni». MeleVallée ha fatto anche parte del progetto “Caspita” che ha l’obiettivo di favorire l’inclusività e il turismo accessibile e per cui il Comune di Antey è stato selezionato nell’ambito della Media Valle. «La manifestazione era del tutto accessibile, abbiamo predisposto più parcheggi per i disabili e adibito una “zona relax” provvisoria in Biblioteca, in attesa che sia pronta quella definitiva, sempre in Biblioteca ma al piano terra. – conclude la vice sindaca Valérie Poletto – E’ stata anche creata una mappa interattiva della manifestazione».