CHÂTILLON (qdn) Ha preso il via ieri, venerdì, e proseguirà fino a domani, domenica 18 ottobre, la rassegna letteraria “Mielivres” proposta dal Comune di Châtillon con le Edizioni Pedrini: oggi e domani, sabato 17 e domenica 18, a partire dalle 15, si susseguono presentazioni di libri nella sala Don Paolo Chasseur in via Chanoux. Oggi, sabato, in particolare alle 16 Ezia Bovo presenterà “Una partita a scacchi” mentre alle 18 è in programma lo spettacolo teatrale “La notte delle leggende” con la compagnia teatrale “Voci nel frutteto – Macedonie d’arte”; la serata proseguirà alle 21 con il canto popolare del Coro Bajolese. Domenica si concluderà con altre presentazioni di libri a partire dalle 15: in particolare in apertura Sara Lucianaz illustrerà il suo “Storie di cristalli e cristalliers della Valle d’Aosta” e contemporaneamente si potrà visitare una mostra di piccoli cristalli del Monte Bianco proveniente dalla collezione di Franco Lucianaz; in chiusura, alle 18.30, l’attore Oreste Valente proporrà il monologo “Il Dante della pace” seguito da “Un calice en amitié” con l’Unione Cuochi Valle d’Aosta.
Nel fine settimana a Châtillon la quarta edizione di Mielivres
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