“Crescere nei piccoli Comuni” A Quart andranno 28mila euro

QUART (qdn) Il Comune di Quart è stato ammesso al finanziamento previsto dall’Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Il Dipartimento ha pubblicato l’elenco definitivo dei comuni beneficiari. – ha annunciato in una nota nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 novembre, il sindaco di Quart Fabrizio Bertholin – Al nostro Comune è stato assegnato un contributo di 27.988,48 euro, finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia 2026, che dispone di 50 milioni di euro a livello nazionale. L’Avviso, riservato ai Comuni fino a 5.000 abitanti, ha l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità e le opportunità educative, sociali e relazionali per le famiglie. Le risorse saranno destinate ad attività per bambini e ragazzi e a iniziative che favoriscano i legami tra le generazioni e la coesione della comunità».

Le attività saranno realizzate entro 12 mesi dalla registrazione del decreto di finanziamento agli organi di controllo. Seguiranno da parte del Comune aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione.

«Si tratta di un’opportunità concreta offerta dall’Amministrazione per dare ulteriore possibilità di sport, divertimento e socialità ai giovani del nostro territorio per investire sulle famiglie e sui più giovani del nostro territorio» conclude il sindaco Fabrizio Bertholin.