Passerella ciclopedonale tra Fénis e Nus: passo avanti del progetto

FÉNIS (qdn) Dopo un percorso tecnico-amministrativo iniziato nel 2019, la nuova passerella ciclopedonale tra Fénis e Nus compie un passo decisivo verso la realizzazione. Il Consiglio comunale di Fénis ha approvato martedì scorso, 3 novembre, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, che attraverserà la Dora Baltea e metterà in collegamento i 2 Comuni con la stazione ferroviaria di Nus e la rete ciclabile, secondo il progetto redatto dall’ingegner Marco Savoye dello studio associato Atelier Projet.

L’intervento, del valore complessivo di 2,2 milioni di euro e interamente finanziato dalla Regione, nasce dalla collaborazione tra le Amministrazioni comunali e quella regionale e punta a modificare il modo di muoversi sul territorio, rendendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta più sicuri e semplici, nella vita di tutti i giorni e per poter svolgere attività fisica. Una prospettiva che guarda in particolare alle giovani generazioni e che mette insieme sicurezza, sostenibilità e qualità della vita.

Uno degli effetti più immediati riguarderà la sicurezza di studenti, lavoratori e pendolari: la passerella permetterà infatti di raggiungere direttamente la stazione ferroviaria di Nus e i centri abitati evitando tratti stradali molto trafficati e incroci potenzialmente pericolosi. «Rendere più agevoli i percorsi casa-scuola e casa-lavoro a piedi o in bicicletta significa offrire un’alternativa concreta all’auto privata, contribuendo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e alla promozione di stili di vita sostenibili. – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Fénis – A questa dimensione quotidiana si aggiunge quella turistica e di valorizzazione del territorio. Il nuovo collegamento intercomunale unirà infatti lo snodo ferroviario di Nus al Castello di Fénis, uno dei siti più visitati della Valle d’Aosta, favorendo l’inserimento dell’area negli itinerari cicloturistici e recuperando al tempo stesso un passaggio storico tra le 2 sponde della Dora Baltea, già utilizzato nel secondo dopoguerra, restituendo continuità a un collegamento radicato nella memoria del territorio. L’approvazione del Pfte arriva al termine di un lungo e articolato lavoro tecnico-amministrativo iniziato nel 2019, che ha richiesto numerosi approfondimenti e il superamento di diverse criticità progettuali e autorizzative. Particolarmente complesso è stato il quadro dei pareri necessari, con studi idraulici sulla Dora Baltea e la necessità di risolvere le interferenze con la ferrovia, l’autostrada, l’oleodotto, il metanodotto e le linee elettriche ad alta tensione. L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo, che segna un passaggio concreto verso la realizzazione di un’opera attesa e strategica. Un progetto che guarda oltre i confini comunali, migliora i collegamenti tra le comunità e investe su un modello di sviluppo capace di coniugare sicurezza, sostenibilità, valorizzazione del territorio e attenzione alle nuove generazioni. Un’infrastruttura pensata per rispondere alle esigenze di oggi, ma soprattutto per costruire nuove opportunità per il territorio di domani».